Минобороны РФ показало, как уничтожает врага и берет под контроль Бачевск МО РФ показало кадры уничтожения боевиков ВСУ в Бачевске Сумской области

Москва11 июл Вести.Минобороны РФ выложило кадры освобождения населенного пункта Бачевск в Сумской области военнослужащими подразделения 349-го мотострелкового полка группировки войск "Север".

Уточняется, что перед началом штурма российские военные зачистили небо от ударных беспилотников, а расчеты российских беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских боевиков из состава теробороны.

Закрепившись в селе, российские бойцы провели зачистку зданий и подвальных помещений, информирует Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север" ежедневно продвигаются вглубь, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области, его освобождение поможет усилить безопасность курского приграничья.