Москва10 апр Вести.Министерство обороны РФ показало видео освобождения населенного пункта Миропольское в Сумской области подразделениями 15-го танкового полка в составе группировки "Север".

О взятии под контроль Миропольского оборонное ведомство сообщило ранее в пятницу.

Перед началом штурма огнем артиллерии украинские националисты механизированной бригады ВСУ были выбиты из поселка. Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно применяли ударные FPV-дроны, вели разведку и предоставляли точные данные для нанесения огня по противнику говорится в сообщении

На видео, в частности, показана работа российских военнослужащих и удары по боевикам ВСУ.

Группировка "Север" занимается созданием полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В МО отметили, что войска постоянно продвигаются вперед и вытесняют врага от границы.

В военном ведомстве также сообщили, что был освобожден населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике.