Москва6 июн Вести.Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко Харьковской области подразделениями группировки войск "Север".

В ведомстве отметили, что освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и дает возможность подразделениям ВС РФ продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ.

Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ сообщили в ведомстве

Ранее об освобождении села Шевченко стало известно из сводки Минобороны. Кроме того, в Харьковской области "Север" ударил по боевикам и технике ВСУ у населенных пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое.