Взятие села Украинское поможет в дальнейшем продвижении, заявили в Минобороны МО РФ: освобождение Украинского позволит продвинуться вглубь Харьковской области

Москва1 июл Вести.Освобождение села Украинское создает условия для дальнейшего продвижения российских военнослужащих вглубь обороны противника в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

Освобождение села Украинское не только расширяет зону безопасности в Волчанском районе, но и создает условия для дальнейшего продвижения наших войск в глубь обороны противника в Харьковской области говорится в заявлении ведомства

Там отметили, что в ходе боев штурмовые подразделения 82-го и 83-го мотострелковых полков "выбили" украинские подразделения из населенного пункта. Поддержку наступления обеспечивали артиллерия и ударные беспилотники.

ВС РФ также освободили Копани в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль бойцы "Востока".