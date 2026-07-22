В ходе штурма Артельного ВС РФ взяли в плен офицеров погранслужбы Украины

ВС РФ взяли в плен украинских пограничников во время штурма Артельного В ходе штурма Артельного ВС РФ взяли в плен офицеров погранслужбы Украины

Москва22 июл Вести.В ходе активных боевых действий в Харьковской области подразделения Северной группировки войск добились очередного тактического успеха. Взятие под контроль села Артельное сопровождалось пленением офицерского состава пограничной службы Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным агентства, штурм населенного пункта осуществляли бойцы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса.

Наши военнослужащие взяли в плен офицеров погранслужбы Украины, а все попытки врага отбить утраченные позиции силами подразделений 1-й отдельной бригады теробороны оказались безрезультатны и завершились лишь новыми фамилиями в бесконечно длинных списках пропавших без вести в ВСУ заявил представитель силовых ведомств

Источник также подчеркнул, что установление контроля над Артельным расширяет полосу безопасности на данном участке фронта и "создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений".

Ранее сегодня Минобороны России официально подтвердило освобождение этого населенного пункта. А также сообщили об освобождении Благодатного в Запорожской области.