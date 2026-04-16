МО РФ: двоим бойцам ВС России приказали не допустить потерь ВСУ в бою за опорник

Москва16 апр Вести.Двум российским штурмовикам приказали не допустить потерь среди солдат Вооруженных сил Украины в бою за опорный пункт. Об этом заявил один из участников штурма с позывным Вейдер.

Слова военнослужащего приводит Минобороны РФ в своем канале в мессенджере MAX.

С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе "языков". То есть нужна была информация сказал российский военнослужащий

Уточняется, что командование поставило задачу взять как можно больше украинских боевиков в плен для дальнейшего их использования в оперативной игре. Штурмовики успешно выполнили задачу, пленив всех военнослужащих противника.