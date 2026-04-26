Москва26 апр Вести.Российские военнослужащие при захвате опорного пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) вчетвером взяли 10 боевиков. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал командир штурмового взвода с позывным Юмат.

По его словам, поступил приказ осмотреть и дозачистить опорный пункт в конце лесополосы на одном из направлений.

Обнаружено было 10 человек противника. В опорном пункте начали с ними бодаться. Маленько постреляли, на что я им предложил сдаться. Ну, их командир, тогда я еще не знал, что он командир роты, согласился. Я доложил начальству, что опорный пункт наш. У них было удивление, что мы вчетвером взяли 10 человек. Один из их солдат был уроженцем Колумбии … Потом поступил приказ, что их нужно выводить оттуда. Выходили они без присмотра … под коптером. По дороге их встречали наши парни рассказал военный

Ранее командир штурмового подразделения "Восток" поделился деталями успешной операции по захвату вражеского опорного пункта, акцентировав внимание на примененной тактической уловке.