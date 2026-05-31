Раненый российский боец Юнусов не позволил боевикам ВСУ вернуть позиции Боец ВС РФ уничтожил пулеметный расчет ВСУ и не дал противнику вернуть позиции

Москва31 мая Вести.Во время одного из штурмов в зоне СВО российский боец Ильгам Юнусов уничтожил украинский пулеметный расчет, получив при этом ранение, однако продолжил выполнять задачу и сумел ликвидировать на занятом опорном пункте несколько боевиков из подкрепления ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в то время, как Юнусов на одном из важных тактических направлений вместе со своей бригадой выполнял боевую задачу по овладению вражескими позициями​​​, боевики ВСУ открыли пулеметный огонь по российским военным, штурмовавшим пункт.

Ильгам Юнусов, используя складки местности, незаметно подобрался к вражеской огневой точке и ручными гранатами уничтожил пулеметный расчет. Во время боя на вражеских позициях Ильгам получил ранение, но, несмотря на это, он продолжил выполнять поставленную задачу говорится в сообщении

Как только российские бойцы захватили вражеские позиции, украинские боевики предприняли попытку вернуть их. Юнусов уничтожил нескольких боевиков из подкрепления врага, а затем противник отступил, отметили в МО РФ.

В сообщении ведомства действия Юнусова охарактеризовали как самоотверженные и мужественные. Благодаря его смелости российская штурмовая группа позднее закрепилась на более выгодных рубежах, подчеркнули в МО РФ.

