Москва31 маяВести.Во время одного из штурмов в зоне СВО российский боец Ильгам Юнусов уничтожил украинский пулеметный расчет, получив при этом ранение, однако продолжил выполнять задачу и сумел ликвидировать на занятом опорном пункте несколько боевиков из подкрепления ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в то время, как Юнусов на одном из важных тактических направлений вместе со своей бригадой выполнял боевую задачу по овладению вражескими позициями, боевики ВСУ открыли пулеметный огонь по российским военным, штурмовавшим пункт.
Ильгам Юнусов, используя складки местности, незаметно подобрался к вражеской огневой точке и ручными гранатами уничтожил пулеметный расчет. Во время боя на вражеских позициях Ильгам получил ранение, но, несмотря на это, он продолжил выполнять поставленную задачуговорится в сообщении
Как только российские бойцы захватили вражеские позиции, украинские боевики предприняли попытку вернуть их. Юнусов уничтожил нескольких боевиков из подкрепления врага, а затем противник отступил, отметили в МО РФ.
В сообщении ведомства действия Юнусова охарактеризовали как самоотверженные и мужественные. Благодаря его смелости российская штурмовая группа позднее закрепилась на более выгодных рубежах, подчеркнули в МО РФ.
