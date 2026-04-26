Москва26 апрВести.Боец ВС РФ в одиночку ликвидировал трех боевиков Вооруженных сил Украины и пленил еще двух. Инцидент был заснят на видео, его опубликовал Telegram-канал "Работайте, братья!".
На кадрах видно, как российский военный незаметно подобрался к пятерым военным ВСУ, которые вели перестрелку из окопа. Затем он застрелил троих боевиков и вынудил двух оставшихся в живых поднять руки и сдаться.
В марте министр обороны Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу ВС РФ Сергею Ярашеву, который в одиночку оборонял позиции у Гришино в Донецкой Народной Республике.