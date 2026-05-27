Москва27 маяВести.Российский военнослужащий с позывным Телец в одиночку отбил три контратаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гришине под Красноармейском, уничтожив девять солдат ВСУ, заявил командир Айшет Люктугбара в интервью ТАСС.
Одновременно Телец контролировал захваченных у российских позиций украинских военнопленных.
В дальнейшем Телец отразил три наката [ВСУ на Гришино], которые были по два, по три человека. Всего суммарно уничтожил девять человек. Это пока он сидел с пленными вместе, контролировалприводит ТАСС слова командира
Минобороны сообщило об освобождении Гришина в Донецкой Народной Республике (ДНР) 21 апреля.