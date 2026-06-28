Москва28 июн Вести.Российский боец Владимир Воротников устроил засаду и ликвидировал троих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Воротников, как отмечается, своевременно обнаружил группу украинских боевиков и занял выгодную огневую позицию.

Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила сообщили в ведомстве

Ранее офицер ВС РФ Рапирхан Исмаилов с позывным Хан рассказал, что один из военнослужащих отряда "Шторм" ВС РФ во время выполнения боевой задачи лишился глаза и, несмотря на ранение, зачистил опорный пункт от противника. Он отметил, что не перестает удивляться мужеству своих солдат.