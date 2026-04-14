Минобороны: боец ВС РФ перерезал линии снабжения ВСУ их же беспилотниками

Москва14 апр Вести.На одном из направлений в зоне специальной военной операции российский военный с позывным Кот перерезал линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России в мессенджере Max.

"Собираем трофейные "птицы" врага, чтобы использовать против них сказал Кот говорится в сообщении

Сообщается, что летом 2025 года в ходе выполнения боевых задач боец ВС РФ ликвидировал шесть машин подвоза ВСУ, что перерезало обеспечение украинским боевикам и позволило российской армии прорвать линию обороны противника.

