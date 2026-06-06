Боец ВС РФ потерял глаз во время боевого задания и смог уничтожить противника Офицер Исмаилов: мой боец лишился глаза и смог зачистить противника

Москва6 июн Вести.Один из военнослужащих отряда "Шторм" Вооруженных сил России (ВС РФ) во время выполнения боевой задачи лишился глаза и, несмотря на ранение, зачистил опорный пункт от противника. Об этом ИС "Вести" рассказал офицер ВС РФ Рапирхан Исмаилов с позывным Хан.

Офицер рассказал, что не перестает удивляться мужеству своих солдат.

Когда ты видишь, [как] боец свою жизнь ставит на вторую очередь, когда боец ставит, кто с ним рядом, выше его жизни – это просто неописуемо … Смерть откидывается на второй план. Лишь бы товарищи были живы и здоровы и выполняли задачу … Завел я малую группу, три человека … активность FPV, артиллерии … все, зашли, и получился у нас контакт. Противника больше 12 человек было. Боец получил у меня ранение в глаз. Все, он выполнил задачу без глаза и еще зачистил противника, закрепился. И, да, на сегодняшний день воюет боец рассказал Исмаилов

Ранее офицер Вооруженных сил России рассказал о самом сложном штурме украинского опорного пункта в селе Водяное Донецкой народной республики (ДНР).