Снайпер "Востока" с позывным Печкин: пуля прошла в сантиметре от головы Снайпер "Востока" с позывным Печкин рассказал, как оказался на волосок от смерти

Москва16 апр Вести.Деморализация противника, выявление вражеских позиций, а также поддержка действий штурмовых групп - все это задачи снайперов. Командир роты снайперов с позывным Печкин группировки "Восток" рассказал ИС "Вести", как помогал брать опорный пункт противника в Запорожской области и сам едва не стал мишенью снайпера ВСУ.

В засаде снайперы ВС РФ могут находиться сутками. Благодаря тепловизорам в оптике работают и днем, и ночью на расстоянии до километра. Выявляют наблюдательные пункты ВСУ, маршруты их выдвижения, корректируют минометный огонь.

Пришла разведывательная группа, попросили меня в содействии. Им надо было попытаться скрытно утром на рассвете взять опорный пункт противника. Мы стояли близко - наш опорный пункт и опорный пункт противника. Дистанция короткая рассказал Печкин

За время СВО он был ранен трижды, каждый раз возвращался в строй. По образованию фельдшер, но по специальности не работал. Свое истинное призвание - быть военным - понял после первой снайперской дуэли.

Я сижу и вижу полкорпуса из-за дерева торчит на дистанции 400 метров – противник сидит. Был ступор сначала. А потом он мне помахал. Я увидел вспышку - и вот она точка в тепловизоре приближается ко мне. Пуля прошла буквально в сантиметре от головы. На автомате я нажал курок. В этот момент, в пик момента, я попал рассказал Печкин

Все чаще навыки меткой стрельбы приходится применять по воздушным целям - украинским дронам-разведчикам. За небом они не просто наблюдают. Изучают маршруты пролетов вражеских птиц. Тем временем дроноводы-дальневосточники срывают логистику врага на запорожском направлении, поражают его узлы связи. Только за последние сутки ВСУ лишились двадцати пунктов управления беспилотниками.

Ранее российские снайперы сорвали ротацию войск противника и поразили вражеский опорный пункт на константиновском направлении.