Москва21 апр Вести.Снайпер "Востока" помог эвакуировать раненого бойца, несмотря на пулеметный огонь ВСУ. Об этом рассказал ТАСС снайпер с позывным Печкин.

По его словам, боевики ВСУ открыли огонь из автоматического гранатомета станкового (АГС) и ранили бойца из союзной штурмовой группы.

Его напарник откатился на нашу позицию, попросил помощи в эвакуации, так как он один бы не смог вытащить раненого. Я своего напарника оставил на позиции. Вместе с боевым товарищем выдвинулся для эвакуации штурмовика. Когда подошли, противник открыл огонь из пулемета. Запросил помощь, наши открыли огонь уже из своего АГСа, подавили пулеметную точку противника, мы эвакуировали бойца цитирует снайпера агентство

Боец подчеркнул, что раненый выжил и был отправлен в тыл к медикам.

Ранее он рассказал ИС "Вести", что снайперы Вооруженных сил России могут несколько суток провести в засаде. При этом благодаря тепловизионной оптике бойцы могут выполнять свои задачи как днем, так и ночью.

Печкин объяснил, что снайперы выявляют наблюдательные пункты ВСУ, маршруты их выдвижения, а также корректируют минометный огонь.