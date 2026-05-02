Москва2 мая Вести.Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниил Жарков рассказал о том, как по приказу командования предпринял попытку убить раненого российского бойца. Слова украинского военнослужащего приводит ТАСС.

Он сообщил, что в декабре 2025 года его группе было приказано спрятаться в одном из домов в зоне СВО. Там они увидели военнослужащего ВС РФ, которого ранили и взяли в плен.

После допроса командование приказало убить его по-тихому. Никто этого не хотел, но командование постоянно давило… Я на нервах взял нож и ударил его в сторону шеи. Я думал, что убил, если честно цитирует агентство Жаркова

Боец ВСУ доложил командованию, что приказ выполнен, однако затем узнал, что российский военнослужащий выжил.

Он с нами пожил, мы его кормили, поили и, когда уходили, оставили его в живых рассказал Жарков

Ранее российские силовики сообщили, что украинские боевики убили сослуживца, который хотел доложить командованию об их намерении сбежать.