Москва29 июлВести.Минобороны РФ опубликовало кадры с боевиком ВСУ, которого убили сослуживцы, чтобы тот не сдался в плен.
На кадрах, которые публикуют российские военные, другой украинский военнопленный рассказывает, что убитый солдат был тяжело ранен, и военнослужащие ВС РФ хотели оказать ему помощь.
Солдат ВСУ с ранением сдался в плен ВС РФ в Дружковке, однако при попытке российских бойцов оказать ему медицинскую помощь его добили украинские боевикизаявили в пресс-службе ведомства
Ранее сообщалось, что командование ВСУ в ходе боев за город Константиновку в ДНР позволили операторам беспилотников сбежать из населенного пункта, а обычных солдат оставили в качестве расходного материала.