Опубликовано видео с солдатом ВСУ, которого добили его же сослуживцы

Минобороны показало кадры с украинским солдатом, убитым сослуживцами Опубликовано видео с солдатом ВСУ, которого добили его же сослуживцы

Москва29 июл Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры с боевиком ВСУ, которого убили сослуживцы, чтобы тот не сдался в плен.

На кадрах, которые публикуют российские военные, другой украинский военнопленный рассказывает, что убитый солдат был тяжело ранен, и военнослужащие ВС РФ хотели оказать ему помощь.

Солдат ВСУ с ранением сдался в плен ВС РФ в Дружковке, однако при попытке российских бойцов оказать ему медицинскую помощь его добили украинские боевики заявили в пресс-службе ведомства

Ранее сообщалось, что командование ВСУ в ходе боев за город Константиновку в ДНР позволили операторам беспилотников сбежать из населенного пункта, а обычных солдат оставили в качестве расходного материала.