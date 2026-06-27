Москва27 июн Вести.Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшийся с белым полотенцем в руках сдаться в плен российской армии во время боев за освобожденный Вооруженными силами (ВС) РФ населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР), был убит украинскими боевиками, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты "Центральной" группировки войск с позывным Барс.

По его словам, украинский военный после огневого воздействия российских FPV-дронов принял решение сдаться в плен и покинул позицию с белым полотенцем в руках​​​.

Он дошел до железной дороги, после чего по нему отработали подразделения ВСУ. Военнослужащий был уничтожен рассказал комбат

Он также сообщил, что российские военнослужащие регулярно фиксируют в радиоперехватах угрозы в адрес украинских военных, которые отказываются выполнять приказы командования ВСУ.

По словам Барса, примерно неделю назад в эфире прозвучал диалог, в ходе которого украинский солдат отказался выполнять приказ, опасаясь российских войск и FPV-дронов, после чего командир армии киевского режима пригрозил ему: "Я тебя сам сейчас убью, отправлю "Бабу-ягу" (БПЛА. – Прим. ред.) – иди вперед".

16 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими войсками населенного пункта Новый Донбасс в ДНР.