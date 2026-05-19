Москва19 мая Вести.Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лыло сдался в плен российскому беспилотнику (БПЛА) в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

Блиндаж, в котором скрывался Лило, затопило во время дождей. Боевика перевели на другую позицию, где находились еще двое украинских военных. Один из них подорвался на мине, второго уничтожил российский дрон.

Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Негде мне прятаться. Я руки в гору, вышел на улицу. Как раз российские ребята дроном летали. Показал, что я сдаюсь. Мне рацию скинули, я по ней пришел к российским ребятам и сдался приводит РИА Новости слова Лило

Ранее произошел подобный случай. Тогда несколько украинских боевиков сдалось в плен на славянском направлении после того, как их обнаружил российский БПЛА.

Между тем украинские военнопленные говорят о большом количестве боевиков ВСУ, которые хотят сдаться в плен и ищут для этого безопасные пути.