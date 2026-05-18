Москва18 мая Вести.Группа российских военнослужащих смогла покинуть блиндаж буквально за несколько секунд до того, как их укрепление было уничтожено десятками украинских беспилотников. Об этом телеканалу RT рассказал оператор FPV-дронов 291-го полка с позывным Мартын.

Он добавил, что враг несколько раз пытался их обстрелять.

Сожгли позицию, сожгли блиндаж. Все хорошо, успели выскочить. Потом на выезде пытались нас подловить, но тоже у них не вышло. Может, прослушивали нас, но как мы начинали движение, сразу повышалась активность дронов пояснил Мартын

Боец также добавил, что уйти от противника удалось благодаря обманным маневрам.

Ранее военнослужащие добровольческого подразделения "БАРС-Брянск" рассказали, что при помощи беспилотника "Бумеранг" смогли сбить украинскую БПЛА-матку, которая на брянском направлении размещала так называемые дроны-ждуны – беспилотники, который находятся в засаде, пока рядом не появится цель.