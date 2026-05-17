Российский боец сбил 37 дронов ВСУ за день из автомата Калашникова Боец с позывным Банзай уничтожил 37 дронов ВСУ за день

Москва17 мая Вести.Боец ВС РФ с позывным Банзай за день уничтожил 37 украинских БПЛА, он защищал не только однополчан, но и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов. Об этом ТАСС рассказал его сослуживец, штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Рентген.

Мы заходили в населенный пункт штурмовать, он зашел первой группой. Группа была антидроновая, они стояли там, где дроны летают, на их пути. Банзай стоял и их отстреливал. Его рекорд был - в день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь. Но и дроны сами летели не только по нам, сзади были населенные пункты, где оставались мирные жители. Защищал он не только нас, но и мирных людей сказал он

Рентген рассказал, что Банзай придерживался опасной тактики: выходил в открытое поле, привлекал внимание дронов и отвлекал их на себя, при этом демонстрируя высокую точность стрельбы.

Он просто выходил в поле, встречал дроны, отвлекал их на себя. Он был настолько уверен в себе, что стоял, выжидал, сбивал прямо на подлете. Они взрывались в воздухе. Уничтожал дроны он из штатного оружия - АК-74, никакого дробовика, гладкоствольного оружия добавил штурмовик

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку ликвидировал трех боевиков Вооруженных сил Украины и пленил еще двух.