Москва13 мая Вести.Расчеты добровольческого отряда "БАРС - Брянск" с помощью FPV-дрона "Бумеранг" сбили украинский дрон-матку, который использовался для заброски малых ударных БПЛА в район брянского направления. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на видеозапись бойцов отряда.

Расчеты "БАРС - Брянск" обнаружили и уничтожили украинский дрон-матку, который выводила в район малые ударные БПЛА - так называемых ждунов говорится в публикации

Военные пояснили, что небольшие беспилотники, известные как "ждуны", способны подолгу пребывать в режиме ожидания или скрытого патрулирования. Они получают сигнал к действию дистанционно и после этого наносят прицельные удары по военной технике, личному составу или наземным объектам, представляя опасность как для армейских целей, так и для гражданской инфраструктуры и обычных людей. Именно поэтому обнаружить их заранее крайне сложно, а момент удара становится полной неожиданностью.

Так называемый дрон-матка служит одновременно носителем и ретранслятором. Он находится на значительной высоте, избегая прямого поражения, и транспортирует группу малых беспилотников к месту назначения, после чего запускает их и управляет ими. По сути, это уже не отдельный дрон, а целая система, организующая массовую атаку.

В отряде сообщили, что радиолокационная станция вовремя засекла объект и передала информацию расчету. Военные взяли цель под наблюдение и провели ее перехват с использованием системы "Бумеранг".

Бойцы отряда "БАРС - Брянск" добавили, что такие цели относятся к числу приоритетных, так как ликвидация дрона-матки мгновенно парализует действия всей группы. Фрагменты аппарата и его электронные блоки изучают, чтобы детально разобраться в тактике неприятеля.