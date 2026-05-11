Бойцы спасли семью, за которой охотились боевики ВСУ

Российские бойцы спасли семью, за которой охотились дроны ВСУ Бойцы спасли семью, за которой охотились боевики ВСУ

Москва11 мая Вести.Российские военные спасли семью, за которой боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотились с помощью беспилотников (БПЛА), сообщает ТАСС.

Один из спасенных членов семьи по имени Иван заявил, что семья вынужденно меняла подвалы, в которых проживала, поскольку украинские БПЛА быстро уничтожали подвальные помещения.

Крылья [дроны ВСУ] конкретно не давали из подвала выйти. Просто-напросто вообще не давали жизни, охотились приводит РИА Новости слова Ивана

Между тем житель Красноармейска, спасший троих тяжелораненых российских бойцов, рассказал, что боевики ВСУ пытались убить его. Боевики сбросили на его дом шесть мин, но сработали только две.