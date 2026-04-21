Минобороны: ВС РФ ударили по местам хранения и запуска дальнобойных дронов ВСУ

Москва21 апр Вести.Российские войска за сутки поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были совершены удары по пунктам размещения украинских боевиков.

Нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в заявлении

Удары производились совместными силами артиллерии, ракетными боеприпасами, дронами, а также оперативно-тактической авиацией.

Подразделения группировки войск "Запад" ранее освободили около 70% территории города Красный Лиман в ДНР.