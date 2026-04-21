Москва21 апрВести.Российские войска за сутки поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были совершены удары по пунктам размещения украинских боевиков.
Нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действияговорится в заявлении
Удары производились совместными силами артиллерии, ракетными боеприпасами, дронами, а также оперативно-тактической авиацией.
Подразделения группировки войск "Запад" ранее освободили около 70% территории города Красный Лиман в ДНР.