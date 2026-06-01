Москва1 июнВести.Российские военные за минувшие стуки нанесли удары по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков и наемников в 137 районах.
Удары также наносились по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовали ВСУ.
В МО РФ ранее сообщали, что подразделения "Южной" группировки за минувшие сутки освободили Тихоновку в Донецкой Народной Республике.