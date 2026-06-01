Минобороны сообщило об ударах по местам запуска украинских беспилотников

ВС РФ ударили по площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ Минобороны сообщило об ударах по местам запуска украинских беспилотников

Москва1 июн Вести.Российские военные за минувшие стуки нанесли удары по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских боевиков и наемников в 137 районах.

Удары также наносились по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовали ВСУ.

В МО РФ ранее сообщали, что подразделения "Южной" группировки за минувшие сутки освободили Тихоновку в Донецкой Народной Республике.