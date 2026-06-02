ВС России ударили по площадкам запуска дронов ВСУ МО РФ: российские военные нанесли удары по площадкам запуска беспилотников ВСУ

Москва2 июн Вести.Российские военные нанесли удары по площадкам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 133 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны России сообщило о поражении цеха авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье. Подчеркивается, что этот удар стал возмездием за террористические атаки против граждан РФ.