Москва2 июнВести.Российские военные нанесли удары по площадкам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.
Также были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 133 районах.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действияговорится в сообщении ведомства
Ранее Минобороны России сообщило о поражении цеха авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье. Подчеркивается, что этот удар стал возмездием за террористические атаки против граждан РФ.