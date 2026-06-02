Москва2 июнВести.Вооруженные силы России поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" в Запорожье в результате ночного удара возмездия за террористические атаки против российского гражданского населения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также было нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее российское Минобороны заявило, что в ночь на вторник по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины был нанесен удар возмездия.