Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по заводу "Звезда" в Сумской области

Москва2 июн Вести.ВС РФ в ночь на 2 июня ударили по Шосткинскому казенному заводу "Звезда", расположенному в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар стал ответом на теракт киевского режима, совершенный в Старобельске (ЛНР).

В ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен по предприятиям ОПК, военным аэродромам​​​, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

Утром 2 июня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ОПК Украины за террористические атаки против гражданского населения России. Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.