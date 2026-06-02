Москва2 июнВести.ВС РФ в ночь на 2 июня ударили по Шосткинскому казенному заводу "Звезда", расположенному в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар стал ответом на теракт киевского режима, совершенный в Старобельске (ЛНР).
В ведомстве уточнили, что массированный удар был нанесен по предприятиям ОПК, военным аэродромам, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
Утром 2 июня Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ОПК Украины за террористические атаки против гражданского населения России. Удар был нанесен ночью высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.