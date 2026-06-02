Минобороны: ВС РФ ночью поразили 10 предприятий и 3 ТЦК в Киеве

Москва2 июн Вести.Российские военные минувшей ночью нанесли удары по 10 предприятиям ОПК Украины, а также по трем территориальным центрам комплектования ВСУ (ТЦК) в Киеве. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что удары возмездия были нанесены в ответ на террористический акт киевского режима в Старобельске, где в результате ударов украинских БПЛА по колледжу погиб 21 человек.

В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения сообщили в МО

Поражены были в том числе объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", а также АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших от преступлений украинских боевиков в Старобельске и Геническе заявил, что киевский режим осознанно решил придать "новое качество" конфликту. Лидер РФ подчеркнул, что ответственные за теракты понесут неотвратимое наказание.