ВС России за неделю нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине

Москва24 апр Вести.Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

В ведомстве отметили, что удары по целям в ответ на террористические атаки киевского режима были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия.

Нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил страны.

Кроме того, российская армия нанесла поражение военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников противника, поразила места временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее в ведомстве сообщили, что потери ВСУ за неделю составили до 8225 военнослужащих. Наибольший урон врагу нанесла Центральная группировка российских войск.