Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли три удара возмездия по ОПК Украины

Москва15 мая Вести.Вооруженные силы России в течение недели нанесли один массированный и два групповых удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате поражение получили предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Также из сводки Минобороны известно, что за неделю наша армия освободила три населенных пункта, ВСУ потеряли более 4840 боевиков, а Черноморский флот уничтожил два вражеских безэкипажных катера.