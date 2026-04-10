ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам на Украине

Москва10 апр Вести.Российские военные с 4 по 10 апреля нанесли пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием, по предприятиям ВПК Украины, топливно-энергетическим, транспортным и портовым объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате российских ударов были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, используемые украинскими военными объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Кроме того, военные РФ поразили аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА и БЭКов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.