Москва17 апрВести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с 11 по 17 апреля нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.
Атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые используются в интересах ВСУ. Российские силы нанесли удары в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России, указали в Минобороны РФ.
Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратамиговорится в сообщении Минобороны России
Объекты, которые подверглись атаке со стороны ВС РФ, были задействованы в производстве крылатых ракет, уточняется в еженедельной сводке.
Кроме того, российские силы также поразили военные аэродромы, места сборки и хранения ударных БПЛА, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые также используются в интересах украинской армии.
Помимо этого, российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
16 апреля Минобороны России сообщало о массированном ударе по объектам ВПК Украины, которые украинские боевики используют в своих интересах. Как отмечало российское военное ведомство, для атаки по вражеским целям применялись высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Были поражены склады с топливом, предназначенным для нужд ВСУ, а также объекты, где хранились беспилотники.