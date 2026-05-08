Минобороны: за неделю ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по объектам Украины

Москва8 мая Вести.Вооруженные силы России за неделю со 2 по 8 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подчеркивается, что действия стали ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным военного ведомства, удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.

В числе целей - предприятия ВПК, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска дронов, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Накануне сообщалось, что российские военные поразили места запуска БПЛА и используемую ВСУ транспортную инфраструктуру.