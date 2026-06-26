ВС РФ нанесли пять групповых ударов за неделю по объектам ТЭК и ОПК Украины

ВС РФ нанесли за неделю пять групповых ударов по объектам ВСУ ВС РФ нанесли пять групповых ударов за неделю по объектам ТЭК и ОПК Украины

Москва26 июн Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли пять групповых ударов по объектам топливно-энергетического (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

С 20 по 26 июня т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов говорится в сообщении ведомства

Поражены объекты ОПК и ТЭК Украины, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пункты размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

20 июня в Минобороны сообщили о групповом ударе по объектам украинского ОПК, транспортной и аэродромной структуре ВСУ. Цели удара были достигнуты.