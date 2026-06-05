МО РФ сообщило о 6 групповых ударах возмездия по объектам Украины за неделю

ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов возмездия по объектам Украины МО РФ сообщило о 6 групповых ударах возмездия по объектам Украины за неделю

Москва5 июн Вести.Российские военные за неделю с 30 мая по 5 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по украинским объектам. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы Украины и другие объекты.

Удары стали ответом на террористические атаки ВСУ на российские гражданские объекты.

2 июня Минобороны сообщило о массированном ударе в ответ на террористические акты Киева. Для удара возмездия по военным объектам на Украине применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.