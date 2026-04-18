Москва18 апр Вести.Российские войска нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ. Об этом 18 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в сообщении Минобороны РФ

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников в 145 районах в зоне проведения спецоперации.

В период с 11 по 17 апреля армия России нанесла массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Атаке подверглись объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, которые используются в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, подвергшиеся атаке объекты были задействованы в производстве крылатых ракет.