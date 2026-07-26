МО: российские войска за сутки поразили объекты ТЭК и центры логистики ВСУ

ВС РФ ударили по объектам ТЭК и логистическим центрам ВСУ МО: российские войска за сутки поразили объекты ТЭК и центры логистики ВСУ

Москва26 июл Вести.Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение логистическим центрам, а также объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Также ВС РФ ударили по цехам производства беспилотников большой дальности, местам их хранения и по пунктам временной дислокации боевиков киевского режима.

Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что атаки на вражеские объекты были совершены с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.