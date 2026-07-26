МО: ВС РФ нанесли групповой удар с земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве

ВС РФ нанесли групповой удар с земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве МО: ВС РФ нанесли групповой удар с земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве

Москва26 июл Вести.В ночь на воскресенье, 26 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар, в результате которого были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что предприятия ВПК, которым нанесено поражение, были задействованы в производстве, сборке и хранении беспилотников и комплектующих к ним.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним говорится в сообщении МО РФ

Днем ранее российские военные поразили склад с военным имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Измаил, а также нанесли удар по порту Николаева, в результате чего был поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения нужд украинской армии.