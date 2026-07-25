ВС РФ высокоточным оружием и дронами поразили склад ВСУ и порт в Измаиле Минобороны: российские войска поразили склад ВСУ и порт в Измаиле

Москва25 июл Вести.В ночь на субботу, 25 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. Российские военные поразили склад с военным имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Измаил, сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили о нанесении поражения объектам портовой инфраструктуры, предназначенным для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в порту Измаил.

В порту Измаил ... поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ говорится в сообщении МО РФ

В ночь на пятницу, 24 июля, в порту Одесса в результате ударов были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, использовавшимися в интересах ВСУ. В порту Измаил нанесено поражение объектам инфраструктуры, предназначенным для хранения военных грузов, трем складам хранения безэкипажных катеров и ангару с техникой украинской армии.

Также российские войска нанесли удар по сухогрузу с грузом военного назначения в порту Николаев. Удар пришелся на момент разгрузки.