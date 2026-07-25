В США рассказали, как Трамп отреагировал на "шайбу от Путина" Родни Кук: Трампа позабавила "шайба от Путина"

Москва25 июл Вести.Главу Белого дома Дональда Трампа позабавил символический привет от российского лидера Владимира Путина в виде хоккейной шайбы. Об этом сообщил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук агентству РИА Новости.

В июне в Санкт‑Петербурге прошел Петербургский международный экономический форум, в котором принял участие Кук. На пленарном заседании глава комиссии передал президенту Путину привет от Дональда Трампа. Российский лидер ответил хоккейной метафорой, попросив "вернуть шайбу" американскому президенту.

При этом настоящую шайбу Куку не передавали, поэтому тот самостоятельно нашел ее.

Я взял настоящую хоккейную шайбу, которую мне дал мой друг-хоккеист, и положил ее на стол президента Трампа в Овальном кабинете. Я сказал: "Господин президент, это шайба от президента Путина. Он передает вам привет … Он рассмеялся, его это очень позабавило рассказал Кук, отметив, что пояснил символическое значение подарка Трампу

Как до этого рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин продолжает играть в хоккей, но делает это нечасто в связи с занятостью.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Владимир Путин – человек спорта.