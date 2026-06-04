Москва4 июнВести.Хоккейный матч между российскими и американскими спортсменами состоится в Москве 1 июля. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Матч между российскими и американскими спортсменами будет приурочен к празднованию 250-летия Соединенных Штатов.
1 июля хоккейный матч пройдет в Москве. Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между намисказал Эйджи
Он подчеркнул, что рад сообщить эту новость.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина об организации серии хоккейных встреч в России и США между игроками, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российская сторона подчеркивала, что хоккейный матч между сборными был бы хорошим обрамлением шагов на пути к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.