Россия и США сыграют в хоккей в Москве 1 июля в честь 250-летия Америки

В США заявили, что хоккейный матч с РФ может "растопить лед" в отношениях стран Россия и США сыграют в хоккей в Москве 1 июля в честь 250-летия Америки

Москва4 июн Вести.Хоккейный матч между российскими и американскими спортсменами состоится в Москве 1 июля. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Матч между российскими и американскими спортсменами будет приурочен к празднованию 250-летия Соединенных Штатов.

1 июля хоккейный матч пройдет в Москве. Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами сказал Эйджи

Он подчеркнул, что рад сообщить эту новость.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина об организации серии хоккейных встреч в России и США между игроками, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российская сторона подчеркивала, что хоккейный матч между сборными был бы хорошим обрамлением шагов на пути к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.