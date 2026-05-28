Песков надеется на скорое возвращение России в мировой хоккей

Москва28 мая Вести.Надежда на то, что в ближайшей перспективе российская хоккейная сборная может вновь оказаться на международных соревнованиях, пока что остается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он заявил "Матч ТВ", отвечая на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что команду действительно допустят до международных турниров в ближайшее время.

Ощущения нет. Но надежда есть сказал Песков

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил ранее принятое решение руководства организации, которое запрещало российским командам выступать в соревнованиях сезона 2026/27 года.