В IIHF прокомментировали решение о допуске РФ к соревнованиям IIHF: решение дисциплинарного комитета не означает автоматического допуска РФ

Москва29 мая Вести.Аннулирование решения совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026-27 не означает автоматического допуска россиян. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте IIHF.

25 мая 2026 года дисциплинарный комитет IIHF вынес свое решение и аннулировал предыдущее решение совета от января 2026 года. Однако дисциплинарный комитет прямо подтвердил, что это не означает автоматической реинтеграции России указано в сообщении

Совет организации будет принимать решение о допуске России к участию в будущих соревнованиях IIHF в каждом конкретном случае.

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.