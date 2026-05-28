Москва28 мая Вести.Федерация хоккея России (ФХР) и Минспорт РФ работают над допуском российских команд на чемпионаты мира, заявил ИС "Вести" президент ФХР Владислав Третьяк.

Функционер положительно оценил решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF), аннулировавшего решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.

То, что дисциплинарный комитет IIHF принял такое решение, это очень здорово. Но это первый шаг. Федерация хоккея России вместе с министерством спорта работает над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будет принято отдельное решение: по молодежной, юношеской, женской команде и национальной сборной. Дальше все будет решаться по регламенту IIHF о допуске наших команд