В ФХР прокомментировали решение IIHF по сборным России

Москва28 мая Вести.Федерация хоккея России прокомментировала решение об аннулировании недопуска российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27, подчеркнув, что это не означает автоматического возвращения команд на международные турниры.

Ранее представленные Международной федерацией хоккея аргументы и отчеты по оценке рисков были признаны недостаточными для продления отстранения российских команд по соображениям безопасности.

В пресс-службе ФХР уточнили, что теперь IIHF предстоит вновь собрать руководящий орган и повторно рассмотреть вопрос участия сборных России в международных соревнованиях.

Аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных в турниры IIHF… Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF говорится в сообщении

В федерации также отметили, что продолжат совместную работу с Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России по вопросу возвращения национальных команд на международную арену.