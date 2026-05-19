Россия оспорит в суде отказ Международной федерации хоккея допускать россиян

Москва19 мая Вести.Федерация хоккея России (ФХР) будет отстаивать в Спортивном арбитражном суде (CAS) право российских спортсменов на участие в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом рассказал генеральный директор российской организации Дмитрий Курбатов.

В интервью ТАСС он рассказал, что федерация уже направила соответствующие апелляции в CAS. Ранее Курбатов пытался добиться возвращения российских спортсменов, обращаясь с заявками напрямую в ИИХФ.

Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS пояснил Курбатов

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал позицию IIHF в отношении российских спортсменов. Он назвал поведение международной организации "беспределом".