Москва19 маяВести.Федерация хоккея России (ФХР) будет отстаивать в Спортивном арбитражном суде (CAS) право российских спортсменов на участие в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом рассказал генеральный директор российской организации Дмитрий Курбатов.
В интервью ТАСС он рассказал, что федерация уже направила соответствующие апелляции в CAS. Ранее Курбатов пытался добиться возвращения российских спортсменов, обращаясь с заявками напрямую в ИИХФ.
Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CASпояснил Курбатов
Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал позицию IIHF в отношении российских спортсменов. Он назвал поведение международной организации "беспределом".