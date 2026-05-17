Москва17 мая Вести.Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ), запрещающее российским игрокам привозить домой Кубок Стэнли вызывает недоумение и требует обоснования, заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов.

Кубок Стэнли - это приз, который испокон веков гостил там, где его хотели видеть. Решение печальное - мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает. А вот соблюсти одно из главных правил чемпионам распоряжаться своим кубком так, как они считают нужным, в лиге до конца не могут" сказал он

По словам Фетисова, в НХЛ "могли бы обосновать, почему перестали разрешать". Олимпийский чемпион отметил, что для него НХЛ была "примером соблюдения существующих правил" и он не понимает, что "может произойти криминального", если к примеру "тот же Иван Демидов привезет Кубок в Москву". Их решение "из разряда несправедливых", заключил Фетисов.