Демидов отдал голевую передачу в матче НХЛ "Монреаля" с "Баффало" Демидов помог "Монреалю" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Баффало"

Москва11 мая Вести.В третьем матче серии второго раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов сделал результативную передачу, что помогло его команде обыграть "Баффало" со счетом 6:2.

Победные очки команде принесли Алекс Ньюхук (16-я и 56-я минуты), Коул Кофилд (27), Захари Болдюк (31), Юрай Слафковски (33) и Кирби Дак (49). В проигравшей команде отличились Тейдж Томпсон (1) и Расмус Далин (35).

В серии до четырех побед "Монреаль" лидирует со счетом 2-1. Четвертая игра команды состоится в ночь на 13 мая на ее домашней арене. По итогам регулярного чемпионата "Баффало" занял первое место в Атлантическом дивизионе, "Монреаль" стал третьим.

9 мая сообщалось, что российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Бобровский вошли в список лучших свободных агентов НХЛ.