Форвард "Тампы" Кучеров вошел в топ-20 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

Москва20 апр Вести.Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отдал две результативные передачи в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ против "Монреаль Канадиенс". Однако это не помогло его команде. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу канадского клуба.

В составе проигравших голами отметились Даррен Рэддиш (33-я минута) и Брендан Хэгел (33-я, 49-я). У победителей отличились Джош Андерсон (14-я) и Юрай Славковский (40-я, 46-я, 62-я), оформивший хет-трик.

В матчах Кубка Стэнли Кучеров набрал 173 (53 шайбы + 120 передач) очка. Кучеров вышел на чистое 19-е место среди бомбардиров плей-офф, обойдя Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).

Следующая игра "Тампы" и "Монреаля" вновь пройдет на льду "молний". Встреча состоится в ночь на 22 апреля.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ команда Кучерова стала второй в Атлантическом дивизионе, а "Монреаль" занял третье место.

В регулярке российский форвард набрал 130 (44 шайбы и 86 передач) баллов, уступив по этому показателю лишь Коннору Макдэвиду (134).